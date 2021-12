Banken en gemeenten dicht: opletten voor aangepaste dienstverlening op kerst- en oudejaarsavond

24 en 31 december zijn geen ‘bank holidays’, zegt Febelfin. In principe zijn de bankkantoren dus open. De sectorfederatie wijst er wel op dat banken voor deze dagen zelf kunnen kiezen om aangepaste openingsuren te hanteren. “Check op voorhand dus best even bij je kantoor.”

Ook voor de stads- en gemeentediensten zijn de komende twee vrijdagen op zich geen speciale dagen, zegt de VVSG. Maar ook hier zijn uitzonderlijke (vervroegde) sluitingen mogelijk. “Veel gemeentehuizen zijn op vrijdagnamiddag altijd gesloten, dus daar verandert wellicht weinig”, zegt woordvoerder Nathalie Debast. “We raden mensen toch aan om de website van hun gemeente te checken, zeker wanneer ze deze dagen in de namiddag bijvoorbeeld nog naar het recyclagepark willen gaan. Hoe dan ook gelden er vaak nog aangepaste diensten door corona.”

De postkantoren zijn op vrijdag 24 december gewoon open, laat bpost weten. Ook de levering van brieven, pakjes, kranten en tijdschriften verloopt normaal. Op 31 december zijn alle kantoren dicht. Er is geen brievenverdeling maar wel levering van pakjes, kranten en tijdschriften.

Eerder kondigde de NMBS al een aangepast treinaanbod voor de kerstvakantie aan, met bijkomende wijzigingen voor 24 en 31 december. Zo rijdt de S61 Charleroi - Namur - Jambes één keer per uur in plaats van twee keer. Het traject van de S9 Eigenbrakel - Landen wordt beperkt tot Brussel-Luxemburg - Landen. De IC-trein Antwerpen-Luchtbal - Brussel - Charleroi-Zuid en de S8 Zottegem - Brussel - Louvain-la-Neuve rijden dan weer niet na 18 uur. Op kerstavond rijden de L-treinen Athus - Rodange (Luxemburg) - Luxemburg niet meer vanaf 20 uur.

De Lijn wacht dan weer op de beslissingen van het Overlegcomité, voor er aanpassingen in de dienstregelingen aangekondigd worden. Of er bijvoorbeeld net zoals vorig jaar geen speciale bussen en trams ingezet worden tijdens oudejaarsnacht, zal donderdag duidelijk worden.