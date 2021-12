Wit-Rusland veroordeelt vier opposanten van het regime tot zware celstraffen

Volgens de Wit-Russische mensenrechtenorganisatie Viasna, kregen Serguej Romanov en Igor Olinevitch beiden twintig jaar gevangenisstraf. Dmitri Rezanovitch et Dmitri Doubovski kregen respectievelijk negentien en achttien jaar. Het viertal werd in oktober 2020 gearresteerd nabij de grens tussen Wit-Rusland en Oekraïne en staan nu terecht voor terrorisme en wapenhandel.

Daarnaast beschuldigde de aanklager hen ervan politievoertuigen en -gebouwen in brand te hebben gestoken. Ze zouden bovendien ook brand hebben gesticht in het juridische expertisecentrum van stad Homel, nabij de grens met Oekraïne.

Olinevitch kreeg eerder in 2011 al acht jaar celstraf omdat hij Wit-Russische overheidsgebouwen en de Russische ambassade in Minsk had bestookt met molotovcocktails. In 2015 kwam hij eerder vrij omdat zijn straf werd kwijtgescholden.

Sinds de betogingen tegen de controversiële herverkiezing van president Alexandr Loekasjenko in augustus vorig jaar, smoort Wit-Rusland elke vorm van protest hardhandig in de kiem. Honderden tegenstanders van het regime werden opgesloten en duizenden anderen leven gedwongen in ballingschap.