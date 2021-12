Omikron gooit roet in het eten: geen Aalst Carnaval in 2022 en zelfs vrees voor edities van komende jaren

Aalst

Het laatste grote evenement van deze winter dat tot hiertoe nog doorging, is nu ook geschrapt: burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) heeft woensdag de tweede afgelasting van het volksfeest bekendgemaakt nog voor het Overlegcomité bijeenkwam. Ook een zomercarnaval zit er in 2022 niet in. De stad wil daarom in een ‘noodfonds’ voorzien. Maar ook de carnavalsedities van de komende jaren zijn onzeker als we ASZ-spoedarts Lieven Vergote mogen geloven: “Vanaf er de minste onzekerheid is, kunnen we zaken niet laten doorgaan.”