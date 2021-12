Charly Musonda kan nog altijd niet geloven dat hij moet vertrekken bij Chelsea: “Na dat telefoontje heb ik geweend”

Musonda is intussen ‘al’ 24 jaar oud en heeft een marktwaarde van amper 1 miljoen euro. Wie had dat enkele jaren geleden gedacht, toen de aanvaller met veel bombarie van Anderlecht naar Chelsea vertrok? Bij de Blues kon Musonda echter nooit doorbreken, ondanks een paar optredens bij de eerste ploeg. Uitleenbeurten aan Betis Sevilla, Celtic Glasgow en Vitesse waren geen succes.

De aanvaller kende ook veel blessurelast en speelde twee jaar lang niet, tot hij eind september nog eens een uur meespeelde bij de beloften van Chelsea. Maar daar bleef het dan ook weer bij en op een verlenging van zijn aflopend contract moet Musonda niet hopen, tot zijn eigen droefte.

“Ik zei tegen Thomas Tuchel (de trainer van de Blues, red.) dat ik zelfs gratis wilde spelen”, aldus Musonda bij The Beautiful Game Podcast. “Dat mijn contractsituatie me niks uitmaakte. Ik ben letterlijk bereid om gratis te voetballen, zei ik tegen hem. Dat ik desnoods de laatste speler in de selectie zou willen zijn. In dat geval zou ik hard gaan werken en met de beloften spelen om opnieuw helemaal fit te geraken. Ik vroeg niet eens om een basisplaats, misschien af en toe een invalbeurt van een kwartier.”

© Chelsea FC via Getty Images

Volgens Musonda begreep Tuchel hem wel, maar werd hij door de Duitser doorverwezen naar Petr Cech. Tegenwoordig technisch directeur bij de Londense club van Romelu Lukaku.

“Ik heb met Petr Cech gesproken in augustus, maar ik had al meteen door dat ik ging moeten vertrekken en dat is niets was dat ik daaraan kon veranderen. Na dat telefoongesprek moest ik wenen, want ik ben hier al een hele tijd. Zelfs nu vind ik het nog moeilijk om te beseffen en is het mentaal moeilijk. Weet je, de fans zijn geweldig geweest. Zelfs toen ik geblesseerd was, liep ik altijd wel iemand tegen het lijf die me zei dat ik niet mocht opgeven.”