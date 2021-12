Ruim 40 mensen gedood bij aanvallen op dorpen in Nigeria

Woordvoerder Garba Shehu zei in de mededeling dat president Muhammadu Buhari zijn verdriet uitsprak over de moordpartijen in de staat Nassarawa. “Ik verzeker de mensens in alle ernst dat deze regering haar best doet om de veiligheid van het volk te vrijwaren”, zei Buhari. Hij voegde eraan toe dat de regering “elke steen zal omdraaien om de daders van dit zinloze en barbaarse incident op te sporen en voor het gerecht te brengen”.

De moordpartijen worden toegeschreven aan veehoeders van de Fulani die grond van landbouwers trachten in te nemen. Het is het tweede incident van die aard in minder dan een week. Zondag meldde de regering van de naburige staat Kaduna dat die dag 38 mensen om het leven waren gebracht.

Het geweld van de Fulani wordt deels in verband gebracht met de klimaatverandering en de droogte op veel plaatsen waar ze hun kuddes laten grazen. President Buhari behoort zelf tot de etnie van de Fulani en werd al verweten onvoldoende te doen tegen de recente slachtpartijen.