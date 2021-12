KV Kortrijk wil naar Brussel. Donderdagavond al zeker, maar ook binnen een paar maanden als de lente weer in het land is en de bekerfinale geprogrammeerd staat. Maar dan moeten De Kerels straks wel na 90 of 120 minuten (en desnoods via strafschoppen) voorbij Anderlecht. Karim Belhocine laat echter niet in zijn kaarten kijken.