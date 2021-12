Gerard Piqué krijgt gelijk in zaak tegen Spaanse fiscus: geen 2,1 miljoen euro boete

Piqué kwam in het vizier van de fiscus toen uit onderzoek bleek dat hij via zijn vennootschap Kerad Project had gesjoemeld met portretrechten uit 2008, 2009 en 2010. De verdediger werd een eerste keer veroordeeld in 2016 maar ging tegen de uitspraak in beroep. Maar ook die zaak verloor hij midden 2019.

De 34-jarige Piqué moest anderhalf miljoen euro achterstallige belastingen terugstorten en kreeg er een boete van 600.000 euro bovenop. De wereldkampioen van 2010 kon wel nog een laatste beroep indienen bij het Hooggerechtshof en deed dat dus met succes.