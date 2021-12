Commotie op gemeenteraad omdat Aalst geen regenboogzebrapad wil: “Beschamend”

Bizarre wending van de gemeenteraad dinsdagavond, of liever woensdagochtend: nadat Sam Van de Putte (Vooruit) nogmaals naar de realisatie van een regenboogzebrapad had gevraagd nu het Agentschap Wegen en Verkeer het toch wil bekostigen, drukte N-VA zijn ‘njet’ door. Ook het gros van Open VLD waaronder schepen Jean-Jacques De Gucht stemde na een schorsing van twintig minuten uiteindelijk tegen. De raadsleden van Vooruit, Groen en CD&V verlieten daarop allen de raad.

Het lag in de lijn der verwachtingen dat de laatste gemeenteraad van het jaar om 1 uur ’s nachts kon worden afgerond, maar één punt zorgde onverhoopt voor een lange vertraging: de vraag naar de komst van een regenboogzebrapad. Met een oversteekplaats in verschillende kleuren geven steden aan dat diversiteit, holebi’s en transgenders welkom zijn. Aalst blijft voorlopig de enige centrumstad zonder. En dat zal ook zo blijven, is nogmaals duidelijk geworden dinsdagavond. Want precies dat punt waarop door Sam Van de Putte (Vooruit) de hoofdelijke stemming werd gevraagd, zorgde ervoor dat Open VLD bij monde van fractieleider Bart Van den Neste de zitting liet schorsen. Dat duurde geen drie of vijf maar meer dan twintig minuten.

Uiteindelijk volgden op één na alle leden van Open VLD toch N-VA en stemden tegen het regenboogzebrapad. Enkel Philippe Kiekens toonde zich voorstander. N-VA-fractieleider Maarten Blommaert had eerder gezegd dat zijn partij tegen de onderdrukking is van holebi’s en voor de vrijwaring van rechten voor de holebi’s, maar de openbare weg voor hen niet de manier is om dat te tonen. Ook werd beklemtoond dat andere initiatieven zoals het uithangen van de regenboogvlag wel steevast navolging krijgen. Het is echter geen geheim dat een permanent regenboogzebrapad voor enkele N-VA-kopstukken in Aalst, waaronder burgemeester D’Haese en schepen Karim Van Overmeire tot hiertoe onbespreekbaar is gebleken. Ook Vlaams Belang stemde tegen.

Oppositiepartijen Groen, Vooruit en CD&V stapten daarop op uit de digitale gemeenteraad. Iwein De Koninck (CD&V) noemde het gebeuren “beschamend.” “Het is pijnlijk om te zien hoe deze meerderheid zich in bochten wringt om toch geen holebi-zebrapad te moeten aanleggen”, aldus Lander Wantens (Groen).

Leen De Smedt