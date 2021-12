Deze keer is er geen ontsnappen aan: vanaf zondag geen publiek meer in voetbalstadions en veldritten

Dit betekent dat de 21ste speeldag in de Jupiler Pro League zonder publiek zal worden afgewerkt. Vijf wedstrijden worden op zondag gespeeld: Cercle Brugge- Club Brugge, Standard-Zulte Waregem, Kortrijk-Antwerp, Union-Gent en Oostende-Genk. Op maandag zijn er vier wedstrijden: KV Mechelen-Seraing, Charleroi-OHL, STVV-Eupen en Beerschot-Anderlecht. Daarna is er een winterstop tot 14 januari.Deze beslissing is ook een zware dobber voor het veldrijden in Vlaanderen: zondag is er de Wereldbekermanche in Dendermonde. De eerste clash dit seizoen tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel wordt er eentje zonder toeschouwers. Daarna volgen de Superprestigecross in Heusden-Zolder (maandag 27 december), Diegem (29/12), Loenhout (30/12), Baal (1 januari), Gullegem (4 januari) en Herentals (5 januari) en de Belgische kampioenschappen in Middelkerke (8 en 9/1). Maar het is nog niet duidelijk tot hoelang er zonder publiek zal moeten worden georganiseerd.

