SJOTCAST SPECIAL. Frank Raes: “En toen sloeg die kudde fans de micro uit mijn handen”

Liever een goed verhaal dan een slappe analyse: dat is het motto van Sjotcast. In deze voetbalpodcast van Het Nieuwsblad nemen cheffen Gert Gysen en Guillaume Maebe, eindredacteur Lars Godeau en redacteur Yanko Beeckman u mee langs de Belgische voetbalvelden. In deze special komt Frank Raes in het gezelschap van chef voetbal Ludo Vandewalle zijn rijkgevulde carrière overlopen, vlak voor zijn laatste werkdag bij de VRT: “Eric Gerets wilde ooit voor mij een fotograaf te lijf gaan, maar achteraf wist hij zogezegd van niks meer”

Sjotcast: elke maandag, soms op donderdag

In Sjotcast verhalen Guillaume Maebe, Gert Gysen, Lars Godeau en Yanko Beeckman over het leven van de jonge journalist in de grote voetbalwereld. Dat doen ze elke maandag in een beknopte actuele aflevering en sporadisch op donderdag met gasten in een heuse Special.

‘Sjotcast’: beluister hier alle afleveringen van onze voetbalpodcast.