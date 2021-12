Dieven richten hun pijlen op je kerstboom: “Ze namen alleen de dure spullen mee: pakjes voor onze kleinkinderen”

Ook in de film ‘Home Alone’, straks weer op uw scherm, hadden de ‘Wet Bandits’ het op de pakjes onder de Kerstboom gemunt — © Home Alone

In een villa in de Oost-Vlaamse gemeente Sint-Martens-Latem namen inbrekers afgelopen weekend zelfs de tijd om ter plekke de pakjes onder de Kerstboom open te scheuren, en de inhoud ervan te inspecteren. Ze hadden eerst een deur opengebroken, en vervolgens het hele huis doorzocht. Maar uiteindelijk waren het toch de pakjes onder de dennenboom die hun aandacht trokken. De bewoners vonden nog het gescheurde cadeaupapier terug. “Ze namen alleen de dure spullen mee: pakjes voor onze kleinkinderen.”

“Het is een fenomeen dat we in december vaker zien”, zegt hoofdcommissaris Geert Van Hoecke van de politie van Deinze. Een blik in de krantenarchieven leert dat er elk jaar wel meldingen zijn van inbraken, waarbij onthutste bewoners moeten vaststellen dat vlak voor Kerstmis ook de pakjes weg zijn. Dat die pakjes meestal bedoeld zijn voor de kinderen, is een morele grens waar een inbreker makkelijk over stapt.

Ook in Deinze kreeg een gezin eerder deze maand inbrekers over de vloer. Toen de bewoners de schade opmaten, zagen ze dat alleen de kerststal nog onder de kerstboom stond. Deze keer hadden de rovers alle pakjes ongeopend meegenomen, om ze achteraf te inspecteren. “Al zat er bij ons geen dure elektronica in”, zo klinkt het. “Het zal een tegenvaller geweest zijn.”

Opvallend: de laptops van het gezin die open en bloot op tafel stonden, lieten de inbrekers links liggen.

De gelegenheid maakt de dief

“Er wordt niet noodzakelijk ingebroken voor die pakjes”, zo meent hoofdcommissaris Van Hoecke. “Ze zijn niet dé reden om in te breken. Inbrekers doorzoeken een huis naar klassieke buit: cash geld, juwelen en elektronica. Maar in dit geval maakt de gelegenheid, de dief. Als ze pakjes zien liggen, zullen ze deze niet laten liggen in de hoop dat er een waardevol cadeau in zit.”

De wintermaanden, en vooral de weken rond Kerstmis, zijn volgens de politiestatistieken een periode waarbij het aantal inbraken gevoelig toeneemt. In december 2017 steeg het aantal inbraken tot 5.699 aangiftes, terwijl er dat jaar in september bijvoorbeeld maar 3.727 inbraken werden geteld.

In het verleden raadde de politie daarom aan om geen pakjes onder de kerstboom te leggen, als de dieven die door het raam van buiten uit konden zien liggen. “Laat elektro- en multimediatoestellen niet inpakken met geschenkpapier met het logo van een bekende winkel op”, zo waarschuwde de preventiedienst van de stad Brussel eerder. “Ook een klassieker: zet geen lege dozen van dure elektrotoestellen op de stoep om opgehaald te worden door de vuilniswagen.”

Of de twee recente inbraken met elkaar verband houden, is niet duidelijk. In beide gevallen loopt er een onderzoek. De centrale diensten van de federale politie in Brussel houden geen statistieken bij over het roven van kerstcadeaus