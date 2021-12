De ravage in het centrum van Kortenberg was enorm. Het ongeval had ook een dodelijke afloop: de kleine Jade (rechtsboven) kwam om het leven. — © Olivier Matthys/IF

Leuven/Kortenberg

Een vijftiger uit Tongeren is in de Leuvense politierechtbank in eerste aanleg veroordeeld tot twaalf maanden cel, met uitstel, en een jaar rijverbod voor het ongeval met dodelijke afloop dat hij in de lente van 2018 veroorzaakte in het centrum van Kortenberg. Daarbij liet de tweejarige Jade het leven.