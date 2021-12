WHO: “Boosterprik voor iedereen verlengt pandemie”

Rijke landen zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie met hun boostervaccinaties voor iedereen waarschijnlijk verantwoordelijk voor een verlenging van de coronapandemie. Waren die doses naar gezondheidspersoneel en kwetsbare mensen in arme landen gegaan, dan was in september al 40 procent van de wereldbevolking ingeënt, zo luidt de overtuiging van de WHO.

De organisatie gaat ervan uit dat bij een wereldwijde inentingsgraad van 40 procent in elk land de acute fase van de pandemie voorbij is. Meer dan de helft van de WHO-lidstaten haalt dit streefdoel echter ook eind dit jaar niet, zei WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus woensdag in Genève.

“Allesomvattende boosterprogramma’s zullen de pandemie waarschijnlijk verlengen in plaats van haar te beëindigen”, zei Tedros. Hij voegde eraan toe dat vaccins aan landen geleverd werden die al een hoge vaccinatiegraad hebben. Dit gaf het virus de kans zich te verspreiden in gebieden die te weinig vaccins kregen, waar ze ook konden uitgroeien tot nieuwe varianten.

De onafhankelijke vaccinatieraad Sage, die de WHO adviseert, sprak zich eveneens uit tegen boostervaccinatieprogramma’s zoals die in Duitsland, Groot-Brittannië, ons land en veel andere industrielanden werden opgezet. Sage adviseert dat rijke landen “de baten van hun volksgezondheid in evenwicht brengen met de steun aan wereldwijde gelijkheid in de toegang tot vaccins, die nodig is om de evolutie van het virus en de impact van de pandemie aan te pakken”.