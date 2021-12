Vorige kerst was situatie vergelijkbaar, toch waren er toen veel strengere maatregelen: “Er is één essentieel verschil”

Precies een jaar geleden was de coronasituatie in ons land vergelijkbaar met die van nu. We zaten met dalende cijfers, maar er zat een onbekende en zorgwekkende variant aan te komen. En toch werd woensdag op het Overlegcomité beslist om maatregelen te nemen die opvallend minder streng zijn dan die van een jaar eerder. “Er is één essentieel verschil”, zegt viroloog Steven Van Gucht.