Premier De Croo: “Als het nodig is, zullen we strengere maatregelen nemen”

Het Overlegcomité heeft de maatregelen opnieuw wat aangescherpt uit vrees voor een nieuwe, zware besmettingsgolf. “De doelstelling is druk in de zorg beheersbaar houden en zorgen dat scholen op 10 januari opnieuw kunnen openen”, aldus premier Alexander De Croo op de persconferentie.

“Sinds drie weken hebben we een stabiel pakket aan maatregelen, bedoeld in strijd tegen de deltagolf. We zien dat ze helpen, het aantal besmettingen daalt. Dat is belangrijk, de druk vermindert bij onze huisartsen en ziekenhuizen”, begon premier Alexander De Croo de persconferentie na het Overlegcomité.

“Maar er is reden toch bezorgdheid. Er is een kaper op de kust: de omikronvariant. Er is veel onzekerheid over, maar wat we wel weten is geen goed nieuws. De besmettingsgraad is een stuk hoger, dus het verspreidt zich sneller. De experten voorspellen dat de variant snel dominant zal zijn. We moeten voorzichtiger zijn dan ooit”, waarschuwt de premier.

“De eerste belangrijke verdedigingslinie is onze boostercampagne, en die verloopt goed. Bijna vier op de tien volwassenen in ons land hebben intussen die boosterprik gekregen. Ik heb mezelf ook ingeschreven op QVax en heb mijn prik vanmorgen gekregen. We moeten op dit elan verdergaan, en mensen maximaal die bijkomende bescherming geven”, aldus De Croo.

“We weten dat die vaccinatie belangrijk is, maar moeten bijkomende maatregelen treffen. Daarom hebben we beslist om de bestaande maatregelen te bevestigen, en preventief enkele bijkomende maatregelen te nemen. Doelstelling is druk in de zorg beheersbaar houden en zorgen dat scholen op 10 januari opnieuw kunnen openen.”

“De belangrijkste beslissing is het sluiten van alle binnenevenementen, met uitzondering van huwelijken, begrafenissen, musea en sportactiviteiten’, bevestigt De Croo. Kerstmarkten blijven open, maar er wordt op gelet dat het niet te druk wordt. Ook de winkels mogen openblijven, maar winkelen mag met maximum twee volwassenen.

“We nemen deze maatregelen op een moment van onzekerheid, en moeten situatie van dag tot dag opvolgen. Op basis van de evolutie in ons land, maar ook op basis van de kennis die we verwerven uit andere landen. De vraag zal zijn: heeft het een invloed op de ziekenhuizen of niet? Als het nodig is, zullen we strengere maatregelen nemen.”

“Na een jaar van enorme inspanningen, na een jaar waarin zoveel Belgen de keuze gemaakt hebben om zich te laten vaccineren, hadden we gehoopt op een andere kerst. Maar als we even terugdenken aan vorig jaar, dat was een kerst waar de cafés, kappers en winkels gesloten waren, en we elkaar bijna niet konden zien. Dat is dit jaar wel mogelijk, maar beperk het aantal contacten. Beperk het aantal mensen rond de tafel, en doe vooraf een zelftest.”

“Ik wil ook iedereen die in de frontlinie stond tegen dit virus bedanken. Er zijn enorme inspanningen geleverd. Het was een enorm moeilijk jaar voor jullie, en duurt veel langer dan we hadden gedacht. Ik bedank ook aan de duizenden vrijwilligers in de vaccinatiecentra, het is dankzij hun inzet dat we zoveel mensen konden vaccineren. Maar ik denk ook aan die vele mensen die op een andere manier werden getroffen, bijvoorbeeld door de sluitingen.”

“Deze pandemie was niet alleen een gezondheidscrisis, maar ook een economische, en vooral een humane crisis”, zegt De Croo. “Daarom is het zo belangrijk dat we bijzonder veel solidariteit gezien hebben, die heeft ons erdoor gesleurd. Ik heb ook moeilijke momenten gehad, periodes met zware teleurstellingen. Het jaar eindigt moeilijker dan we deze zomer gehoopt hebben, maar ik ben ervan overtuigd dat we ons er zullen doorslaan. Ik wens jullie goede eindejaarsfeesten, maar vooral op een veilige manier.”

Jambon: “Dit komt hard aan bij de cultuursector”

Ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wijst op het belang van preventieve beslissingen met de kennis die we hebben over omikron. “Het zou onvergeeflijk zijn achteraf als we nu niets doen. In eigen kring is toch het een en ander mogelijk, maar ook daar moeten we voorzichtig zijn. Ventilatie, zelftest, het gezelschap beperken… maar kerst vieren is toch mogelijk.”

“Als minister van Cultuur zal het u niet verwonderen dat ik enorm meevoel met de cultuursector. Het is toch een belangrijke periode voor de sector, dit komt hard aan. De steunmaatregelen lopen gewoon verder, en het gesprek met de sector wordt voortgezet. We willen de organisaties door deze crisis slepen”, aldus Jambon.

“In tegenstelling tot de eerste minister heb ik gisteren mijn boosterprik gehad, ik was blij om te zien dat het enthousiasme niet geminderd is in vergelijking met de eerste prikken. Ik sluit me dus aan bij de dankbetuigingen voor de vrijwilligers en professionals die daar werken. Ik wens iedereen een zalig kerstfeest, maar houd het vooral veilig.”

Vandenbroucke: “We gaan niet naar een lockdown”

“Er zijn gelukkig dingen waar we redelijk zeker zijn. Namelijk dat de maatregelen die we hebben getroffen, hun werk doen’, vult federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) aan. ‘Maar we zijn ook geconfronteerd met een nieuwe onzekerheid. We weten dat omikron heel besmettelijk is, maar we weten niet wat de invloed is op ziekenhuizen en hospitalisatie. Maar een grote besmettingsgolf is ook al een probleem: mensen die niet kunnen gaan werken, huisartsen die overspoeld worden... En dus moet je het zekere voor het onzekere nemen.”

“Het is me zelden zo zwaar gevallen om nieuwe maatregelen te moeten nemen. We weten hoe onwaarschijnlijk belangrijk het is voor een kunstenaar om op een podium te staan. We maken dat nu weer onmogelijk, en hopen dat dat niet lang zal duren. We gaan niet naar een lockdown. We nemen deze maatregelen net omdat we geen lockdown willen. We willen de scholen weer open straks, dat is ons doel. Samen in de klas, dat willen we.”

Vandenbroucke wijst er ook op dat mensen met een laag inkomen voor 1 euro een zelftest kunnen halen bij de apotheek. “Die zelftesten zijn erg nuttig om te weten of je misschien toch besmet bent, dus doe dat. Net voor je samenkomt met je familie zijn ze de laatste check.”

Nog geen omikronbarometer

Dat de omikronbarometer er (voorlopig) toch niet komt, verklaart De Croo door het feit dat we snel moeten kunnen schakelen in een situatie waarin nog zoveel onzekerheden meespelen. “Het zou ons beletten om ook naar andere zaken te kijken, bijvoorbeeld wat gebeurt in andere landen.”

“We vonden het heel moeilijk om in twee stappen te werken nu. Omdat de logica is, dat je dan die tweede stap heel snel moet nemen. Daarom hebben we gekozen voor een breed pakket aan maatregelen uit voorzorg, om de hele epidemiologische situatie te begrijpen”, vult minister Vandenbroucke aan. “Het is alsof je te maken krijgen met een weerfenomeen dat je nog niet kent. De barometer die aan de muur hangt kent die nog niet. Wanneer je terug weer in een beetje normale situatie komt, dan is zo’n schema met alarmdrempels wel weer nuttig.”