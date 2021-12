REACTIES. Gemengde reacties na beslissingen van Overlegcomité: “Pijnlijk, maar ingrijpen is nodig”

Er wordt zoals steeds gemengd positief en negatief gereageerd op de beslissingen die de regeringen van ons land genomen hebben op het Overlegcomité. Bioscoopketen Kinepolis is bijvoorbeeld misnoegd, terwijl de Federatie van Huwelijksleveranciers best tevreden is.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) begrijpt dat het Overlegcomité bijkomende maatregelen heeft aangekondigd om erger te voorkomen in de toekomst. De werkgeversorganisatie vraagt echter ook snel nieuwe steunmaatregelen.

“Hoe pijnlijk de maatregelen ook zijn voor de getroffen ondernemingen, de epidemiologische situatie verplicht ons om nu in te grijpen om bij de start van het nieuwe jaar de omikronvariant de baas te kunnen”, zegt CEO van het VBO Pieter Timmermans. “Om te vermijden dat de getroffen bedrijven overkop gaan, roept de werkgeversorganisatie de overheden op om snel steunmaatregelen te voorzien.”

VBO wijst ook op het belang van de voorzorgsmaategelen en de vaccinatiecampagne. “We moeten allemaal samen onze verantwoordelijkheid opnemen. Respecteer de voorzorgsmaatregelen ten volle en ga die boosterprik halen! Voorkomen is beter dan genezen”, besluit Timmermans.

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, roept opnieuw op om zo snel mogelijk een coronabarometer in te voeren. De bijkomende maatregelen zijn bovendien erg streng en betekenen een forse klam voor duizenden ondernemingen in de event-, cultuur- en vrijetijdssector, aldus Voka. Gerichte ondersteuningsmaatregelen zijn dan ook nodig.

“De berichten over de zeer besmettelijke omikronvariant zijn zorgwekkend. De druk op de zorg moet beheersbaar blijven. Maar tegelijkertijd is het stopzetten van heel wat sociale binnen- en buitenactiviteiten tot eind januari voor ondernemers en organisaties een echt drama”, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens.

Barometer

Hij vindt het ook onbegrijpelijk dat er nog steeds geen coronabarometer is. “Zo’n instrument geeft houvast en zorgt voor voorspelbaarheid. Het huidige ad-hocbeleid stort mensen en sectoren in onzekerheid”, zegt hij. Voka vraagt dan ook om tegen begin 2022 zo’n barometer uit te werken, die “ons zal toelaten om te leven, te werken en te ondernemen ondanks het virus”. Bij de uitwerking van de barometer is het van cruciaal belang om maximaal rekening te houden met de praktische noden van de ondernemingen, klinkt het nog.

Voka stelt ook dat alle zeilen moeten worden bijgezet om de boostercampagne op snelheid te houden en dat niet getalmd mag worden om in zo veel mogelijk ondernemingen op de werkvloer te vaccineren. Daarrond loopt sinds deze week in zeven grote Vlaamse bedrijven een proefproject.

“Ondernemingen bewijzen dat ze een betrouwbare partner zijn in het vaccineren van de bevolking. Het virus is een zeer taaie tegenstander, maar we hebben met de vaccins een doeltreffend wapen. Hoe meer mensen gevaccineerd worden, hoe beter we als samenleving beschermd zijn. Bedrijven staan klaar om te helpen”, besluit Hans Maertens.

Horeca Vlaanderen: “Eindelijk gevraagde duidelijkheid”

Twee dagen voor kerstavond is er eindelijk duidelijkheid over de feestdagen, klinkt het woensdag bij Horeca Vlaanderen na afloop van het Overlegcomité. De sectorfederatie roept iedereen dan ook op om Kerstmis en Nieuwjaar zo veel mogelijk veilig en “in de gezelligheid van de horeca” te vieren.

Horecazaken blijven, zoals nu al het geval is, open tot 23 uur en per tafel zijn zes personen toegelaten. “Het was de voorbije weken wachten op duidelijkheid, die er nu eindelijk is. Geen wijzigingen en dus de gevraagde stabiliteit”, aldus CEO Matthias De Caluwe. “Gezien de ontwikkelingen omtrent de omikronvariant zijn we vandaag tevreden met deze beslissingen. Ook in deze donkere dagen kan je in ons land verder veilig blijven genieten in de horeca.”

De sectorfederatie betreurt wel dat er de voorbije dagen veel speculatie was over mogelijke maatregelen, zoals een sluiting om 20 uur. “Die hebben direct voor twijfel en omzetverlies gezorgd. Ook al zal het helaas soms nog schakelen worden voor oudejaarsavond met bijvoorbeeld takeawayformules. Laten we hopen dat 2022 het jaar mag worden van het ‘oude’ vrije normaal”, klinkt het nog.

Kinepolis misnoegd

Dat cinema’s vanaf zondag weer moeten sluiten wegens de coronapandemie, stuit op onbegrip bij bioscoopgroep Kinepolis. Woordvoerster Anneleen Van Troos had het in een reactie bij VRT Nieuws over “een bittere pil” met een “serieuze mentale impact” op het personeel.

“Dit is een beslissing die heel hard aankomt”, aldus Van Troos. “Als je de strenge maatregelen bekijkt die wij vandaag toepassen, dan begrijpen wij eigenlijk niet hoe een totaalverbod op filmvoorstellingen kan bijdragen tot het voorkomen van besmettingen. Internationaal zijn er ook studies die aantonen dat het besmettingsrisico minimaal is in theater- en cinemazalen.”

Daarnaast hekelt Kinepolis dat de maatregel ook geen deel zou hebben uitgemaakt van het advies van de experten die de overheid bijstaan bij het beheer van de pandemie.

Bovendien is de kerstvakantie doorgaans “een topperiode” voor Kinepolis en ook nu is er een “fantastisch filmaanbod”, zegt Van Troos. “We hebben de afgelopen dagen gezien dat de gezinnen op zoek zijn naar ontspanning samen met de kinderen. Wij kunnen dat organiseren op een volgens ons veilige manier.”

Onbegrip bij Comeos

Bij handelsfederatie Comeos reageert men weinig begripvol op de beslissing van het Overlegcomité om vanaf zondag winkelen met maximaal twee personen toe te staan. “We betreuren deze beslissing. We hebben reeds bewezen dat we een veilige sector zijn”, zegt woordvoerster Deborah Motteux. “De beslissing is ook niet logisch, want op restaurant mag men wel nog met zes personen.”

Ze wijst er ook op dat deze beslissing er komt in een belangrijke periode voor de retailsector, eerst met kerst en oudejaar en dan de koopjesperiode. “Bij elke maatregel die er wordt genomen, merken we meteen een impact op het aantal bezoekers in de winkels”.

Aqualibi teleurgesteld

Na een sluiting van vijf maanden vanwege de grote schade die de overstromingen van juli hadden aangericht, moet Aqualibi in Waver opnieuw de deuren sluiten nu het Overlegcomité de coronamaatregelen heeft verstrengd. Het waterpretpark had pas maandag de deuren weer geopend.

De woordvoerder van Walibi Belgium, waarvan Aqualibi deel uitmaakt, geeft aan te begrijpen dat de gezondheidssituatie delicaat is en benadrukt ook dat Walibi steeds de maatregelen heeft gerespecteerd. Het park blijft dat ook doen, maar betreurt wel dat het opnieuw tijdelijke werkloosheid moet aankondigen voor personeel dat pas maandag het werk had kunnen hervatten. “Er is dus ook een sociale impact”, zegt woordvoerder Justien Dewil. Over de toekomst maakt het park zich momenteel geen grote zorgen. “Dit is een moeilijke periode, maar we hebben het geluk dat we steeds ondersteund worden door onze groep, La Compagnie des Alpes.”

Aqualibi had voor de heropening een reeks gezondheidsmaatregelen ingevoerd, zoals het gebruik van het CST, het dragen van het mondmasker, voldoende verluchting en het beperken van het aantal personen. De directie hoopt dan ook dat mensen door de sluiting niet massaal gaan samenkomen op plaatsen die minder veilig zijn en waar er minder controle is.

Gemengde gevoelens bij Unizo

Ondernemersorganisatie Unizo reageert woensdag met gemengde gevoelens op de uitkomst van het Overlegcomité. Zo is de organisatie tevreden dat samen winkelen nog mogelijk blijft, maar betreurt ze “het arbitraire verbod” op kleinere events en voorstellingen binnen, tot 200 deelnemers.

“De beperking tot bubbels van twee voor wie gaat winkelen komt hard aan bij de retailsector, maar het allerbelangrijkste is hier dat samen winkelen nog mogelijk blijft, ook met de kinderen erbij. Daarmee ontsnapt de sector aan het ergste scenario”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo.

De organisatie is minder gematigd over het verbod op evenementen en voorstellingen binnen. “We betreuren hier het gebrek aan nuance”, zegt Van Assche. “Het Overlegcomité had hier rekening kunnen houden met de capaciteit van een zaal. In een ruimte waar plaats is voor, bijvoorbeeld, 1.000 bezoekers kan je perfect coronaproof een paar honderd gasten ontvangen. Dat dit argument niet is weerhouden in de eindbeslissing, betekent andermaal een stevige kaakslag voor de al zo zwaar getroffen eventsector.”

Unizo is zich bewust van de noodzaak om het coronavirus actief te bestrijden, “maar de impact daarvan mag niet telkens opnieuw op dezelfde schouders terechtkomen”, waarschuwt Danny Van Assche, “De overheid moet alle middelen uit de kast halen om de vaccinatiegraad tot quasi 100 procent op te krikken. Elke burger moet in deze strijd zijn of haar verantwoordelijkheid opnemen.”

Mode Unie: “Kind van de rekening”

Het is onbegrijpelijk dat alle modewinkels het kind van de rekening zijn van een probleem dat zich enkel in een drietal grote winkelstraten voordoet. Zo reageert Mode Unie woensdag teleurgesteld op de beslissing van het Overlegcomité dat winkelen vanaf zondag toegelaten is met maximaal twee personen (kinderen niet inbegrepen).

“Shoppen in kleinere steden en gemeenten kan perfect veilig en zonder grote volkstoeloop, dus we zien helemaal niet in waarom daar extra maatregelen genomen worden”, zegt directeur Isolde Delanghe. “Eerder dan alle individuele winkels te straffen omdat er veel volk rondloopt in de provinciehoofdsteden, zouden de winkelstraten waar zich een probleem voordoet, moeten inzetten op crowdcontrol. Op die manier wordt het aantal shoppers in de straat zelf geregeld en wordt het probleem aangepakt waar het zich stelt.”

Mode Unie wijst erop dat modewinkels voor het vierde seizoen op rij geconfronteerd worden met een minderomzet van 30 procent in vergelijking met 2019. “Heel wat mensen werken thuis, er zijn geen events, horeca is beperkt en de schrik door de vele negatieve berichtgeving zit er goed in”, klinkt het. “Bijgevolg gaan consumenten op de rem staan wanneer het gaat om mode aankopen: ze weten immers niet of ze hun nieuwe kledingstukken zullen kunnen dragen.”

De organisatie vraagt dan ook bijkomende steunmaatregelen om het omzetverlies dat door de nieuwe maatregelen gecreëerd wordt, te compenseren. “Willen we ons bloeiend, zelfstandig modelandschap waarvoor België bekend staat, redden, dan zullen zowel overheid als consument zich moeten engageren om hun lokale modewinkels te steunen”, zegt Delanghe. De organisatie roept de mensen ook op om zich, ondanks de beperkte feestgelegenheden, toch op te kleden om samen het allerbeste te maken van de feestdagen.

Huwelijksleveranciers tevreden

De Federatie van Huwelijksleveranciers is blij met de beslissing van het Overlegcomité om enkel de huidige maatregelen voor huwelijksfeesten te behouden. Dat zegt woordvoerster Isabelle Ghosez van de federatie.

Huwelijksfeesten kunnen gewoon blijven doorgaan onder de huidige maatregelen. Dat heeft het Overlegcomité woensdag beslist, en daar zijn de huwelijksleveranciers blij mee. “Het is belangrijk dat de trouwfeesten in januari kunnen doorgaan omdat dat grotendeels uitgestelde trouwfeesten zijn. Mensen zijn het beu om hun feest uit te stellen dus daar zijn we zeker blij mee. De ministers hebben zeker goed geluisterd naar onze zorgen”, aldus Ghosez.

Ook op lange termijn is de beslissing een goede zaak voor leveranciers. “Voor onze leveranciers is het goed dat er wat zekerheid is. Daardoor kunnen er ook contracten afgesloten worden voor huwelijken in de toekomst en naar de zomer toe. Anders zouden koppels geen plannen meer maken om een huwelijk te organiseren.”

Pro League teleurgesteld

De Pro League noemt het nieuwe pakket aan maatregelen tegen het coronavirus - met onder meer een verbod op supporters tijdens voetbalwedstrijden vanaf zondag - “een zware dobber voor de voetbalsector”. Volgens het Belgische profvoetbal werden de fans de voorbije weken in alle veiligheid onthaald. De Pro League hoopt in januari opnieuw publiek te kunnen verwelkomen.

Het Overlegcomité heeft woensdag beslist dat er vanaf zondag geen publiek meer aanwezig mag zijn tijdens sportevenementen, en dat zowel voor prof- als amateurcompetities en zowel binnen als buiten. Die maatregel werd genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de druk op de ziekenhuizen laag te houden. Premier Alexander De Croo (Open VLD) noemde het nieuwe pakket “preventief”, omdat de onzekerheid over de nieuwe omikronvariant nog groot is.

Voor het Belgische profvoetbal betekent het dat de 21e speeldag in 1A volledig zonder toeschouwers moet plaatsvinden. De clubs die komend voetbalweekend thuis spelen, zien zo opnieuw inkomsten door de neus geboord worden. Daarna is er een winterstop tot 14 januari. In 1B is de impact voorlopig minimaal, omdat de winterstop al van start is gegaan en ook een weekje langer loopt tot 21 januari.

“Deze beslissingen zijn alsnog een zware dobber voor onze sector”, reageert de Pro League bij persagentschap Belga. “Studies bewijzen namelijk dat activiteiten in buitenlucht geen gezondheidsrisico inhouden. We hebben bovendien steeds extra maatregelen genomen, zoals het verplichte mondmasker, de ingang koppelen aan de coronapas en het drank- en eetverbod. Daarnaast zijn bezoekende fans ook niet meer welkom in de stadions, waardoor er geen combibussen meer rijden.”

De maatregel duurt in principe tot eind januari. De Pro League hoopt evenwel dat de maatregelen slechts één speeldag van kracht zullen zijn. “We zijn altijd in constructief overleg geweest met de overheden zodat voetbalfans zich in veilige omstandigheden konden ontspannen. De financiële klappen voor onze clubs waren vorig seizoen enorm, en we willen dat niet opnieuw meemaken”, klinkt het nog. “Daarom zullen we blijven overleggen met de overheden en aandringen om in januari, bij de hervatting van de competitie, opnieuw publiek toe te laten. Dat zal hoe dan ook gebeuren in de meest veilige omstandigheden.”

Filmfestival Oostende uitgesteld

Dinsdag stelde Filmfestival Oostende nog haar volledige programma voor, maar na afloop van het overlegcomité moet de organisatie het festival dan toch uitstellen. Dat komt omdat de bioscopen moeten sluiten tot minstens eind januari. “Ons programma was helemaal afgewerkt en daar zijn we ook heel trots op. We willen het programma dan ook graag tonen aan publiek. We zullen bekijken wanneer bioscopen weer opengaan en afhankelijk van die datum zullen wij ons festival volgens de geldende maatregelen organiseren”, zegt artistiek directeur van het festival Peter Craeymeersch. De organisatie heeft drie tot vier weken nodig om alles te kunnen opstarten. “Al zal dat een heel moeilijke opdracht worden aangezien we met veel tijdelijke werkkrachten werken. Het is opnieuw een domper voor de sector in haar totaliteit.”

Plopsa: “Dit doet pijn”

De sluiting van indoorgedeelten van pretparken en tropische zwembaden komt hard aan bij de Plopsa Group. Dat blijkt uit de reactie van Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof na afloop van het Overlegcomité. Vooral de beslissing om de subtropische zwembaden te sluiten, zorgt voor een zware klap. “Het is een enorm verlies”, klinkt het.

Plopsa Group moet het indoorgedeelte van haar pretparken sluiten, maar dat betekent ook dat Plopsa Indoor Hasselt en het nieuwe Plopsa Station Antwerpen dicht moeten. Ook de Plopsa waterparken moeten de deuren sluiten. “Dit doet pijn. Je verwacht iets, maar ik vind dat er een rare lijn in de maatregelen zit. Ik heb moeite met het knipperlicht-scenario. Bijna elke week moeten wij de spelregels aanpassen en daardoor zit ons personeel op hun tandvlees”, zegt Van den Kerkhof.

Vooral de sluiting van de tropische zwembaden stoot tegen de borst. “Wij laten 200 personen tegelijk zwemmen in een zeer groot gebouw in een chlooromgeving met uitstekende ventilatie. Die mensen houden sowieso al afstand van elkaar. Er is ook met geen woord gerept over compensaties en we hebben nog geen heropeningsdatum. Men is echt diep aan het snijden.”

Toch is Plopsa opgelucht dat de buitengedeelten van pretparken mogen openblijven. “Wij hebben 500.000 euro geïnvesteerd in ons park in De Panne voor de winter, dus dat zou een drama zijn geweest.”

Cultuurschepen Gent: “Dit is een zware schok”

In Gent reageert schepen van Cultuur Sami Souguir (Open VLD) vol onbegrip. “Een zware schok voor de cultuursector”, zegt de partijgenoot van premier Alexander De Croo. In Gent zijn heel wat culturele spelers aan het experimenteren met coronaveilige formules.

“De cultuursector heeft zich zeer flexibel en hypergeorganiseerd getoond”, zegt Souguir. “Dan is het natuurlijk wrang dat net de cultuursector opnieuw het kind van de rekening is.” Bij de Gentse cultuurhuizen regent het woensdag verontwaardigde reacties. De schepen sluit zich aan bij die verontwaardiging.

“Volksgezondheid gaat uiteraard voor, maar in plaats van tussenstappen te nemen zoals de toepassing van eerdere protocollen is het nu gewoonweg “boeken toe”. Dat terwijl ik nog steeds geen onderzoeken las, ook niet uit het buitenland, dat de cultuursector een ‘probleemsector’ zou zijn voor de verspreiding van het virus”, zegt de schepen nog.

NSZ: “Kopje onder”

De nieuwe maatregelen zijn catastrofaal voor de handel en de vrijetijdssector. Dat zegt zelfstandigenorganisatie NSZ. “Het is alsof we het afgelopen jaar geen stap vooruit hebben gezet in deze crisis en dat terwijl er zoveel energie is gestoken in het vaccineren van de bevolking”, klinkt het.

“Het besluit om de beperking om met maximaal twee personen te winkelen en de regel van één persoon per 10 vierkante meter weer in te voeren, is opnieuw op niets gebaseerd”, zegt NSZ. “Winkels zijn geen besmettingshaarden, zoals een onderzoek van het Pasteur-Instituut heeft aangetoond”

De timing van de maatregelen komt ook erg slecht. “Eind december is altijd een drukke periode voor winkels met kerstinkopen. Daar komt nog bij dat de wintersolden over amper 10 dagen starten, een van de belangrijkste periodes van het jaar voor detailhandelaars. De solden zijn te noodzakelijk omdat de winkels hun cashflow, die dit jaar ernstig is aangetast, weer op gang moeten brengen”, aldus NSZ, dat erop wijst dat zelfs zonder de nieuwe maatregelen nauwelijks 3 op de 10 ondernemers binnen de detailhandel een betere omzet verwachtte dan in januari 2021.

NSZ maakt zich ook zorgen over de vrijetijdssector en zeker de vrijetijdsactiviteiten die binnen plaatsvinden. “Deze winterperiode is een van de belangrijkste voor hen, omdat het weer ertoe aanzet om binnen te ontspannen. Het zijn ook grote, goed geventileerde ruimtes. Neem bijvoorbeeld de kartsport, die niet op de crisis heeft gewacht om zich met luchtafzuigsystemen uit te rusten”, aldus NSZ, dat zich afvraagt wat de logica is achter de sluiting. De organisatie roept de verschillende regeringsniveaus dan ook op om snel ondersteuning te voorzien.