Cercle moet derby tegen Club Brugge wéér zonder publiek spelen: “We mislopen 250.000 euro inkomsten”

Voor het tweede opeenvolgende seizoen moet Cercle Brugge als thuisploeg de Brugse derby afwerken zonder toeschouwers. “Voor ons is dit de match van het jaar en we zullen vooral onze twaalfde man missen”, aldus voorzitter Vincent Goemaere.

“Het is ook zonde van al het werk dat het management en de medewerkers de afgelopen weken en dagen hebben gedaan. Er kruipt voor ons heel veel voorbereiding in zo’n derby en nu is dat allemaal voor niks geweest”, aldus Cercle-voorzitter Goemaere.

Er is uiteraard ook nog het financiële luik.

“We hebben al veel kosten gemaakt voor deze wedstrijd en die zijn we natuurlijk kwijt”, beseft Goemaere. “En of je nu speelt met of zonder publiek, de kosten lopen ook door. En de inkomsten zijn we natuurlijk kwijt, ik schat dat het over ruim 250.000 euro gaat.”

Goemaere betreurt vooral één ding. “Jammer dat we de kans en de tijd niet hebben gekregen om een spreidingsplan op te maken. Ik denk dan aan een formule met een stadion bezetting van 30% waarbij de nodige afstand wordt bewaard en iedereen een mondmasker draagt. Volgens mij is dit een gemiste kans.” (Koen Verdruye)