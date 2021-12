Beerschot hoopte op 11.000 fans tegen Anderlecht: “Hadden kunnen leven met halvering van de capaciteit”

Beerschot ontvangt maandag Anderlecht en doet dat nu zonder publiek. “Dit is een serieuze aderlating”, zegt ondervoorzitter van Beerschot, Walter Damen. “Het meest vervelende is dat deze beslissing last minute komt. We hielden rekening met tien- à elfduizend toeschouwers. Alle voorbereidingen zijn getroffen, het eten en het drukwerk is besteld.”

“Afgelopen maandag hebben we het er in de club nog over gehad en toen was er geen indicatie dat het tot een volledig verbod op publiek zou komen”, zegt Walter Damen. “Ik heb er begrip voor dat men maatregelen neemt, maar niet dat men elke week het geweer van schouder verandert. We hadden nog kunnen leven met een halvering van de capaciteit, maar dit is een heel drastische beslissing. De cijfers dalen, de besmettingskans in openlucht is klein, we controleren het COVID Safe Ticket en er is mondmaskerplicht in de stadions, waar men desnoods nog strikter had op kunnen toezien.”