Waarom we verstrengen terwijl de coronacijfers dalen: “Er is een storm op komst”

Dat we met dalende coronacurves toch tegen verstrengingen aankijken, heeft te maken met één woord: omikron. De nieuwe mutatie van het coronavirus is zo gemakkelijk overdraagbaar dat heel veel mensen tegelijk besmet dreigen te raken. Zelfs als het virus je minder ziek maakt, is het puur door het volume problematisch voor de zorg. Tegen april 2022 zal in het beste geval “maar” één derde van de bevolking besmet geraakt, voorspellen Britse statistici.