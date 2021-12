Meer dan een derde van alle Vlamingen – in totaal: 2.324.524 mensen – kregen al een boosterprik. De een voelt zich kiplekker, de ander ligt in de lappenmand. Maar hoe ziek worden we nu eigenlijk van die derde dosis Moderna of Pfizer. En wat bepaalt of we ziek worden? Alle vragen voor u op een rijtje.