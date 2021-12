Bijna 3.000 Vlamingen leggen boom onder de kerstboom: een mooi gebaar, met één groot probleem

Onder de kerstbomen in Vlaanderen ligt dezer dagen zowaar een bos. Bijna drieduizend Vlamingen hebben de voorbije weken een virtuele boom gekocht, die door Bos+, Natuurpunt en andere organisaties in Vlaanderen zal worden geplant. Alleen: de grond daarvoor vinden is allesbehalve evident. “Elke dag zoeken we op Immoweb, maar zelfs de kleinste morzel is onbetaalbaar geworden”, zegt Lukas Bossuyt van de vzw Plant een Bos.