Terug voltijds contactonderwijs vanaf 10 januari (mét mondmasker vanaf 6 jaar)

Het Overlegcomité besliste met name om alle indoor evenementen tijdelijk te verbieden, maar het onderwijs kan na de kerstvakantie wel weer voltijds in levenden lijve plaatsvinden. “We zijn tevreden dat de scholen vanaf 10 januari honderd procent contactonderwijs kunnen organiseren”, aldus Weyts. “Dat is cruciaal voor ál onze kinderen en jongeren – zeker voor de meest kwetsbaren. Nu en in de komende jaren moeten we de schoolgaande jongeren voorop zetten. We werden niet altijd gevolgd in dat pleidooi, maar we zijn dankbaar dat dit nu wel het geval is.”

Andere voorzorgsmaatregelen waarover in eerdere Overlegcomités werd beslist – zoals de mondmaskerplicht voor kinderen vanaf 6 jaar – blijven wel van kracht, al zeker tot 28 januari. De juridische lacune die bestond voor die verplichting, wordt volgens Weyts nu weggewerkt in het federale Koninklijk Besluit.

Sportkampen mogen enkel nog doorgaan zonder overnachting. Sneeuw- of bosklassen vallen dus wel in het water. “Het is spijtig dat die nu niet mogelijk zijn, maar ook gelet op de strenge beperkingen die gelden in binnen- en buitenland is het beter om deze uit te stellen”, aldus Weyts, “in de hoop dat meerdaagse schooluitstappen later kunnen met meer vrijheid en meer pret.”