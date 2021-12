Ook binnen de politiek onvrede over nieuwe maatregelen: “Wil de laatste het licht uitdoen?”

Niet alleen de cultuursector staat op de achterste poten omdat die de deuren moet sluiten. Ook in de politieke wereld - vooral bij de groenen - vallen kritische stemmen te horen over de beslissing van het Overlegcomité.

LEES OOK. OVERZICHT. Meeste binnenactiviteiten verboden, geen publiek bij sportwedstrijden, horeca en privéfeesten gespaard: dit heeft het Overlegcomité beslist

Bioscopen moeten dicht, theaters sluiten de deuren en ook kleinere cultuurevenementen worden vanaf zondag geschrapt. Vooral omdat zelfs de experts dit niet hadden geadviseerd, is de verrassing en de consternatie in de sector én daarbuiten groot. Volgens premier Alexander De Croo was het een moeilijke beslissing, maar houden activiteiten binnen nu eenmaal grotere risico’s in dan buiten. “Anders moeten we volgende week misschien opnieuw samenkomen en nieuwe maatregelen nemen,” verklaarde hij woensdagavond na afloop van het Overlegcomité.

Maar niet iedereen in de politieke wereld staat achter de beslissing. Zo is bijvoorbeeld partijgenoot van De Croo en Gents schepen van Cultuur Sami Souguir misnoegd over de beslissing. “Na 2 jaar van beperkingen en aanpassingen is de zeer flexibele en hypergeorganiseerde cultuursector opnieuw het kind van de rekening,” laat hij op Twitter weten.

LEES OOK.“Krankzinnig, broodroof, wraakroepend”: hele cultuursector in shock na nieuwe verplichte sluiting (+)

© fvv

Het zijn vooral politici die een link hebben met cultuur die boos zijn. Zoals de voorzitster van de commissie Cultuur in het Vlaams Parlement Elisabeth Meuleman (Groen). “Wil de laatste het licht uitdoen in onze cultuur- en evenementensector? Misschien moeten we binnenkort concerten en opvoeringen organiseren in de fitnesscentra? Cultuur betaalt altijd de prijs”, aldus de groene politica. Zij wordt in haar kritiek gesteund door partijgenoten en collega-parlementsleden zoals Jeremie Vaneeckhout en Imade Annouri. Zij zitten in Vlaanderen in de oppositie en laken de beslissingen van Cultuurminister en minister-president Jan Jambon. Maar federaal zitten de groenen zelf mee aan het stuur en beslissen ze dus ook mee in het Overlegcomité.

© BART DEWAELE

Ook CD&V-parlementslid Orry Van de Wauwer snapt de beslissing niet. “Ik ben benieuwd naar de wetenschappelijke grond hier achter. De sector is immers veilig: afstand, masker, CST, ventilatie. Mijn cultuurhart bloedt,” werpt de Vlaamse christen-democraat op.