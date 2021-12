Nabestaanden Julie Van Espen opgelucht met strenge straf Steve Bakelmans: “Aanvragen om vrij te komen zullen verre van evident zijn”

De ouders en nabestaanden van Julie Van Espen reageerden bij monde van hun advocaat John Maes zeer opgelucht op de straf voor Steve Bakelmans. “Het hof zegt dat onze maatschappij moet beschermd worden tegen deze man. Ik ben het daar volmondig mee eens. Mijn cliënten hadden gehoopt dat de zwaarste straf zou worden uitgesproken. De kans bestaat nu dat hij nooit vrijkomt”, zegt de advocaat. “Het is een strenge straf, maar die was ook op zijn plek. Het hof heeft in het arrest verklaard dat hij onbehandelbaar is, dus elke aanvraag die hij later zal indienen om vrij te komen, zal verre van evident zijn. Hij kan ook sowieso pas ten vroegste vrij komen na twintig jaar.”

Voor de moeder van Julie Van Espen weegt het vandaag nog heel zwaar dat zij nooit fysiek afscheid heeft kunnen nemen van haar dochter. “Dat is een enorm zwaarwegend gegeven. Dat werd hen afgeraden omdat haar gezicht zodanig was toegetakeld. Het was belangrijk dat dit werd opgenomen in de motivering.”

Volgens John Maes gaan de ouders van Julie justitie blijven sensibiliseren om seksueel geweld aan te pakken op alle mogelijke manieren. “Zij zullen blijven druk zetten op het systeem. Dat er gezorgd wordt voor de opvang van slachtoffers en de behandeling van daders. Voor de familie Van Espen stopt hun missie vandaag niet.” (mkm)