Opsporen van spionnen of heksenjacht op wetenschappers: nieuw departement van Amerikaanse justitie onder vuur

De vooraanstaande Harvard-professor Charles Lieber (62) is veroordeeld door een Amerikaanse rechtbank, omdat hij als wetenschapper zijn banden met China verzweeg. Hij is één van vele wetenschappers die achterna gezeten worden door een nieuw departement van het Amerikaanse gerecht, dat spionage door China moet opsporen. Maar volgens critici worden er amper spionnen gevangen, en vooral wetenschappers gepest: “Dit is een heksenjacht.”