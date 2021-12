Europa’s meest winstgevende bank: Anderlecht zag al 18 keer hoe een speler beslissend was na een invalbeurt

Spaargeld op de bank rendeert niet meer, goeie voetballers wel. Anderlecht heeft tegenwoordig sterke wisselspelers. Dit seizoen zag coach Vincent Kompany al 18 keer hoe één van zijn invallers uitpakte met een goal, een assist of een uitgelokte penalty. Geen enkele club in de Europese topcompetities doet beter. Vanavond in de beker past KV Kortrijk dus maar beter op zijn tellen als één van de paars-witte supersubs het veld op komt.