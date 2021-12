Een jonge, razendsnelle winger. Zo eentje die een actie in huis heeft én kan scoren. Net wat Club Brugge al maanden zoekt en de perfecte omschrijving van Rabbi Matondo (21). Alleen speelt de Welshe international voor rivaal Cercle. Net voor de Brugse derby heeft hij het over racisme en over zijn leermeester Leroy Sané.