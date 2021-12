Britse studies wijzen op kleiner risico op hospitalisaties bij omikronvariant

Volgens twee studies die woensdag in het Verenigd Koninkrijk gepubliceerd zijn, leiden besmettingen met de omikronvariant minder vaak tot ziekenhuisopnames dan infecties met de deltavariant. Daarmee wordt een tendens bevestigd die ook in Zuid-Afrika werd waargenomen.

De studies werden uitgevoerd in Engeland en in Schotland. Britse experts zijn tevreden over de voorlopige resultaten, maar wijzen er wel op dat de omikronvariant wegens de grotere besmettelijkheid nog altijd kan leiden tot een stijging van het aantal ernstige gevallen.

Voor het Schotse onderzoek werd gekeken naar de besmettingen die in november en december werden vastgesteld. Daaruit blijkt voor omikron “een vermindering met twee derde van het risico op hospitalisatie, in vergelijking met delta”. In de studie werden geen gehospitaliseerde mensen van minder dan 60 jaar onderzocht.

Het Engelse onderzoek ziet het risico op elke vorm van hospitalisatie met 20 tot 25 procent verminderen na een besmetting met de omikronvariant. Voor ziekenhuisopnames van één nacht of meer gaat het om een vermindering met 40 tot 45 procent.

Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van het lagere percentage ernstige gevallen. Mogelijk is dit een gevolg is van de kenmerken van de omikronvariant, maar het kan ook te maken hebben met een hogere immuniteit bij de bevolking door vaccinatie of door een eerdere besmetting met het coronavirus.