Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zit donderdag samen met cultuursector

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zit donderdag samen met de cultuursector om te praten over steunmaatregelen. Dat zei minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) in de nacht van woensdag op donderdag bij het begrotingsdebat in het Vlaams Parlement.

Het Overlegcomité voert vanaf 26 december een verbod in op binnenevenementen, waaronder cultuurvoorstellingen en bioscoopvertoningen.

Crevits had het over “een heel pijnlijke beslissing”. “Minister-president Jan Jambon heeft onmiddellijk de sector bij zich geroepen. Hij ziet hen donderdag”, zei ze. “Heel wat ondernemers zullen al onder de bestaande steunmaatregelen vallen. We zullen straks moeten bekijken wie er uit de boot valt en waar er een tegemoetkoming zal zijn. Als dat nodig is, zullen we als regering zeer snel bijeenkomen om bepaalde zaken te wijzigen.”