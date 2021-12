Belgisch luchtvaartbedrijf Sabca verliest onderhoudscontract voor Amerikaanse F-16’s in Europa

De Amerikaanse luchtmacht heeft het contract voor het onderhoud van haar 80 F-16’s op Europese bodem toegekend aan een Poolse onderneming. Nochtans was dat contract in eerste instantie aan het Belgische luchtvaartbedrijf Sabca toegewezen, zo meldt L’Echo.

Eind februari had de vestiging Sabca MRO in Gosselies (Charleroi) het contract voor het onderhoud van de Amerikaanse F-16’s in Europa binnengehaald. Dat contract had een looptijd van vijf jaar, die nog eens met vijf jaar verlengd kon worden. Het vertegenwoordigde een geschatte omzet van ongeveer 250 miljoen dollar.

Maar een van de concurrenten was in beroep gegaan tegen de beslissing, waarop de Amerikaanse luchtmacht het contract annuleerde en de procedure heropstartte.

Een tiental dagen geleden is een beslissing gevallen in die hernieuwde procedure. Het contract wordt niet meer toegekend aan Sabca, maar wel aan het consortium dat de oorspronkelijke beslissing had aangevochten. Een groot deel van de onderhoudswerken zal daardoor worden uitgevoerd door het Poolse WZL 2 uit Bydgoszcz.

In een reactie beklemtoont Sabca dat de beslissing van de Amerikaanse luchtmacht op korte termijn geen gevolgen heeft voor de tewerkstelling in de vestiging in Gosselies. Sabca wil op zijn beurt beroep aantekenen tegen de beslissing.