Kernkabinet bereikt (eindelijk) akkoord over kernuitstap: kerncentrales gaan dicht

Na nieuwe marathonvergadering is het toch gelukt

Het kernkabinet van de federale regering heeft donderdagochtend - na een nieuwe marathononderhandeling - een akkoord bereikt over de kernuitstap. Zo werd aan onze redactie bevestigd.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) en zijn topministers vergaderden al sinds woensdagavond om 20 uur. Rond 7 uur kwam er witte rook: er was een akkoord over de kernuitstap van ons land.

Er is sprake van een “versterkt” plan A, dus een sluiting van alle reactoren, maar ook van investeringen in onderzoek naar kernenergie van de toekomst en de nieuwe kleinere, modulaire kerncentrales. Er komt ook nieuwe wet rond klimaatneutraliteit in 2050 op het vlak van energie.

De federale regering organiseert om 11 uur een persconferentie waar de details van het akkoord uit de doeken worden gedaan.

