Tijdcapsule uit 1875 gevonden onder standbeeld van omstreden Amerikaanse generaal Lee

In de Amerikaanse stad Richmond hebben onderzoekers woensdag een tijdcapsule geopend die verstopt zat in de sokkel van een standbeeld van de Amerikaanse generaal Robert E. Lee. In de loden doos lagen volgens CNN twee vooralsnog onbekende boeken, een almanak uit 1875 met astronomische informatie, een stoffen envelop met onbekende inhoud en een munt die aan een van de boeken zat vastgeplakt.

Het standbeeld van generaal Lee is eerder dit jaar weggehaald omdat hij een omstreden figuur is uit de Amerikaanse geschiedenis. De generaal vocht tijdens de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) aan de kant van de Confederatie, de zuidelijke staten die onafhankelijkheid nastreefden en de slavernij wilden behouden.

Het bronzen beeld werd eind negentiende eeuw in Richmond geplaatst. Vrijdag werd bekend dat in het voetstuk een tijdcapsule is gevonden. Dat is een doos met voorwerpen die bewaard wordt voor volgende generaties.

Het was geen gemakkelijke opgave om bij de capsule te komen. Het object, ter grootte van een schoenendoos, zat namelijk vast in een blok graniet van 680 kilo. Onderzoekers dachten in eerste instantie dat de tijdcapsule mogelijk in 1887 in de sokkel was geplaatst en zestig objecten zou bevatten.

Bij het beeld van Lee vonden vorig jaar grote protesten plaats nadat de zwarte man George Floyd werd gedood door een witte agent. De beslissing om het beeld weg te halen, werd tien dagen na Floyds overlijden genomen.

© AP

