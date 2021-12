Motorrijder (29) komt om na zwaar ongeval in Roeselare

Een 29-jarige motorrijder uit Roeselare is woensdagavond overleden na een zwaar ongeval langs de Brugsesteenweg in Roeselare.

Het ongeval gebeurde rond 21.45 uur aan de rotonde nabij de Wijnendalestraat. Motorrijder S.V. verloor de controle over het stuur van zijn voertuig en knalde tegen een boom op de rotonde. De moto werd weggekatapulteerd. De man bleef roerloos liggen.

De hulpdiensten snelden naar de plaats van het ongeval. De motorrijder kreeg ter plaatse de eerste hulp toegediend. Hij werd in heel kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed hij even later aan zijn verwondingen.