Voormalig Gent-goudhaantje Jonathan David viert winning goal met… een bloem: “Slechts enkelen zullen dit begrijpen”

De Franse landskampioen kwam twee keer op achterstand in het Nouveau Stade de Bordeaux, telkens door toedoen van Alberth Elis. Via Benjamin André en Buruk Yilmaz kwam Lille opnieuw gelijk en in minuut 84 scoorde David met z’n 12de van het seizoen de winning goal.

Dat vierde de Canadese alleskunner op een opvallende manier. Hij trok zijn handschoen uit en gebaarde richting de zijlijn om hem iets aan te geven, wat een bloem bleek te zijn.

“Slechts enkelen zullen dit begrijpen”, aldus David op zijn sociale media. De bloem was een eerbetoon aan zijn mama Rose, die twee jaar geleden rond deze tijd overleed.

Transfer

David zal de Franse landskampioen eind dit seizoen trouwens meer dan waarschijnlijk verlaten. Dat beweert althans zijn makelaar Nick Mavromaras.

“Ons doel is duidelijk: het seizoen bij Lille nog uitdoen, maar het zal meteen ook zijn laatste seizoen in Rijsel zijn”, bekende hij woensdag bij Radio Canada. “Ik denk dat de Premier League een goede competitie is voor hem. Jonathan ziet ook Spanje wel zitten. Hij houdt namelijk erg van technisch voetbal. Maar je kan natuurlijk niets uitsluiten. Wie weet zijn Italiaanse clubs of teams als PSG wel iets van plan. Er is heel wat belangstelling, maar dat is niet meer dan normaal voor de topschutter in de Ligue 1. Een concreet bod is er evenwel nog niet.”

Jonathan David werd in de zomer van vorig jaar voor 27 miljoen euro overgenomen van AA Gent. Zijn marktwaarde bedraagt intussen 50 miljoen euro, al zal er meer nodig zijn om hem los te weken in Noord-Frankrijk. De Canadese international ligt er immers nog tot medio 2025 onder contract.