Beroemd standbeeld dat de doden van Tiananmenprotest herdenkt, weggehaald

De ‘Pilaar van de schaamte’, een beroemd standbeeld aan de universiteit van Hongkong dat de doden van het Tiananmenprotest herdenkt, is woensdagavond laat weggehaald. Het standbeeld was een van de laatst overgebleven openbare gedenktekens van het incident, een zeer gevoelig onderwerp in China.

Op 15 april 1989 barstte een massaal studentenprotest tegen de Communistische Partij van China los op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking (ook bekend als het Tiananmenplein). Naar schatting één miljoen studenten en andere burgers namen eraan deel. Na twee maanden, op 4 juni, werd het protest bloedig neergeslagen door de ordediensten, met de dood van honderden betogers tot gevolg.

Vroeger was Hongkong nog een van de weinige plaatsen in China waar een openbare herdenking van het Tiananmenprotest nog mogelijk was, maar Peking treedt de laatste tijd almaar harder op tegen politieke dissidenten uit de stad met speciale status.

Veiligheid

De universiteit van Hongkong besliste nu om de ‘Pilaar van de schaamte’, een standbeeld dat de opgestapelde lichamen van de dodelijke slachtoffers van de protesten uitbeeldt, zelf weg te halen. Dat gebeurde woensdagavond laat. “Na een externe risicobeoordeling hebben we besloten om het verouderde standbeeld weg te halen”, zo luidt het in een statement van de universiteit. “We maakten ons grote zorgen over mogelijke veiligheidsproblemen.”

Bouwvakkers begonnen woensdagavond en werkten tot een stuk in de nacht door om het acht meter hoge koperen beeld - dat al 24 jaar voor de universiteit stond - te ontmantelen. Dat gebeurde achter een barrière van plastic zeilen, die het zicht van journalisten moesten belemmeren. De pers werd ook gevraagd om te stoppen met filmen.

Volgens de universiteit zal het standbeeld nu in een opslagplaats worden gezet.

“Echt brutaal”

Hoewel het dus officieel “uit veiligheidsoverwegingen” gebeurde, veroorzaakt het nieuws wel een pak ophef. Het standbeeld was namelijk een van de laatst overgebleven openbare gedenktekens van het Tiananmenprotest. Jens Galschiot, de beeldhouwer, noemt de verwijdering van zijn standbeeld “echt brutaal”. “Dit is een beeld over dode mensen en om de slachtoffers van 1989 te herdenken”, zo zegt de kunstenaar die eraan denkt de autoriteiten aan te klagen en een schadevergoeding te eisen. “Als je dat op deze manier vernietigt, is het alsof je naar een kerkhof gaat en alle grafstenen vernietigt.”