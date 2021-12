Sciensano: “Geen griepepidemie in het land”

Vorige week consulteerden 143 op 100.000 mensen hun dokter voor griepachtige klachten. “Maar de symptomen van griep en Covid-19 zijn klinisch niet van elkaar te onderscheiden”, zo staat te lezen in het persbericht. “Daarom kunnen we ook deze winter dit criterium niet zomaar gebruiken als een graadmeter voor de aanwezigheid van de griep in ons land. We baseren ons daarom op labotesten op stalen die zijn afgenomen bij patiënten met griepachtige klachten.”

Het griepvirus werd dit najaar nog maar “sporadisch” aangetroffen. “In de steekproeven van de peillaboratoria testten twintig stalen positief voor influenzavirus, in die van de huisartsen één staal en in die van de peilziekenhuizen geen enkel.”

Terwijl het in ons land dus om een sporadische verspreiding gaat, is influenza op dit moment wel al wijdverspreid in Noord- en Oost-Europa en in zekere mate ook al in enkele Franse regio’s. “We moeten dus waakzaam blijven en ons erop voorbereiden dat we over enkele weken mogelijk ook bij ons een verhoogde griepactiviteit of een griepepidemie kunnen krijgen.”

© ECDC

Coronamaatregelen

Of we deze winter daadwerkelijk nog een zwaardere epidemie gaan krijgen, is moeilijk te voorspellen, volgens Sciensano. “Enerzijds gelden er strengere coronamaatregelen (zoals afstand houden en mondmaskers dragen, nvdr.) dan in normale winters, anderzijds is een griepepidemie vorige winter uitgebleven. Dat betekent dat de bevolking momenteel mogelijk wat vatbaarder is voor het griepvirus. Daardoor is het niet uitgesloten dat we deze winter te maken krijgen met een behoorlijke griepgolf. Met een griepvaccin kan je die bescherming op een eenvoudige manier weer opkrikken. Daarom raden we zeker de mensen die behoren tot een risicogroep aan om zich te laten vaccineren.”