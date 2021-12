Boosterprik van AstraZeneca werkt tegen omikronvariant

Uit een studie van de Universiteit van Oxford blijkt dat de boosterprik van het coronavirus van Oxford/AstraZeneca werkt tegen de omikronvariant van het coronavirus. Dat meldt het farmaceutisch bedrijf AstraZeneca donderdag in een persbericht. Drie prikken van het vaccin genereren een vergelijkbare hoeveelheid antilichamen tegen de omikronvariant als twee prikken tegen de deltavariant.

LEES OOK. Hoe ziek worden we van boosterprik, wat bepaalt of we ons niet lekker voelen en wie heeft er last van bijwerkingen?

Een boosterprik verhoogt de hoeveelheid antilichamen tegen de omikronvariant aanzienlijk, blijkt uit het nieuwe laboratoriumonderzoek. Twee prikken van het AstraZeneca-vaccin beschermen al tegen de variant, maar minder dan tegen de andere varianten. De studie analyseerde bloedstalen van testpersonen die besmet waren met Covid-19, twee prikken gekregen hadden, een boosterprik gekregen hadden of eerder besmet raakten met een andere variant. 41 testpersonen hadden een boosterprik gekregen.

De antilichaamniveaus van de testpersonen die een boosterprik kregen, lagen hoger dan die van de personen die eerder besmet raakten met het de alfa-, beta- of deltavariant of de originele stam van coronavirus en genazen. Een maand na het toedienen van de boosterprik neutraliseerden de bloedserums van de testpersonen de omikronvariant in een gelijkaardige mate als bloedserums van testpersonen met twee prikken de deltavariant uitschakelden.

“Het is erg bemoedigend om te zien dat huidige vaccins het potentieel hebben om te beschermen tegen de omikronvariant na een boosterprik. Deze resultaten ondersteunen het gebruik van de boosterdosis als deel van nationale vaccinatiestrategieën, in het bijzonder om de verspreiding van zorgwekkende varianten, waaronder de omikronvariant, te beperken”, zei professor Sir John Bell van de Universiteit van Oxford.