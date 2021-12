N-VA kritisch over akkoord kernuitstap: “Mogen we nu eigenlijk weten of het licht uitgaat of blijft branden?”

N-VA reageert scherp na het akkoord dat de regering donderdag bereikte in het dossier rond de energiebevoorrading. “De bevoorradingszekerheid wordt de politieke speelbal van een verdeelde regering”, zegt Kamerlid Bert Wollants. En “mogen we nu eigenlijk weten of het licht uitgaat of blijft branden?”, vraagt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir zich af op Twitter.

Het kernkabinet raakte het donderdag eens over het dossier van de energiebevoorrading. Er is sprake van een “versterkt” plan A. Dat plan A is de eerste piste, waarbij twee gascentrales zouden moeten helpen om de nucleaire energie te vervangen. Daarbovenop zouden investeringen komen in onderzoek naar kernenergie van de toekomst en de nieuwe kleinere, modulaire kerncentrales.

Volgens MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is plan B, de piste met de levensduurverlenging van de kernreactoren, echter nog niet van tafel. “De kernuitstap is niet beslist”, tweette hij nadat het nieuws van het akkoord bekend raakte. De partij wijst erop dat een definitieve beslissing pas volgt in maart, als er duidelijkheid is over de vergunning van de gascentrale in Vilvoorde, en na een rapport van het FANC op 17 januari om de verlenging van de kernenergie te activeren als vangnet.

Kamerlid Ben Wollants (N-VA) reageert scherp. “Na een nacht onderhandelen is men het dus eens geworden om pas in maart te beslissen. Op die manier wordt onze bevoorradingszekerheid de politieke speelbal van een verdeelde regering. Dit is compleet roekeloos ten opzichte van onze burgers en onze bedrijven”, zegt hij.

Ook Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA), die eerder de vergunning van de gascentrale in Vilvoorde tegenhield, reageert op Twitter. “Mogen we nu eigenlijk weten of het licht uitgaat of blijft branden? Het is me niet duidelijk wat er beslist is”, schrijft ze.

De regering geeft om 11 uur een persconferentie om tekst en uitleg te geven bij het akkoord. “Maar als daaruit blijkt dat de regering-De Croo wel voluit voor de kernuitstap kiest, dan begaat ze een historische fout en winnen groene dogma’s en angstzaaierij het van de ratio”, besluit Wollants.