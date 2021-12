Premier Alexander De Croo (Open VLD) over akkoord kernuitstap: “We nemen afscheid van de scheurtjesreactoren”

Het kernkabinet van de federale regering is donderdagochtend tot een akkoord gekomen over kernuitstap van ons land. Wat houdt dat akkoord precies in? In een persconferentie gaven premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) meer uitleg.

Er is sprake van een “versterkt” Plan A, maar ook van investeringen in onderzoek naar kernenergie van de toekomst en de nieuwe kleinere, modulaire kerncentrales. Er komt ook nieuwe wet rond klimaatneutraliteit in 2050 op het vlak van energie. “De eerste doelstelling van het akkoord, de absolute topprioriteit, is de bevoorradingszekerheid”, zo verklaarde premier De Croo donderdagvoormiddag op de persconferentie. “Daar hebben onze mensen en onze bedrijven recht op.”

De tweede doelstelling, zo vulde de premier aan, “is voluit kiezen voor innovatie”. “Innovatie op het vlak van energieproductie en de klimaatdoelstellingen”, aldus De Croo. “Dat betekent concreet dat we gaan investeren in onderzoek naar nieuwere technologieën, waaronder de zogenaamde SMR’s, kleinere en veiligere kerncentrales. We nemen dus afscheid van de scheurtjesreactoren en richten onze blik op de kernenergie van de toekomst.”

Vilvoorde

Vervolgens nam federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) het woord om meer details over het akkoord uit de doeken te doen. “Om de bevoorrading te verzekeren hadden we tot nu één project geselecteerd, de gascentrale van Vilvoorde, maar die heeft voorlopig geen vergunning gekregen. Als dat in maart (18 maart volgt een evaluatie, nvdr.) nog altijd niet het geval is, gaan we een volgende project selecteren. Zoals altijd bouwen we een veiligheidsnet in, houden we nog iets achter de hand om die bevoorradingszekerheid absoluut te garanderen. Op dat vlak nemen we geen enkel risico.”

Volgens Van der Straeten is met dit akkoord “de blik op 2050 gericht”. “Als we tegen dan 100 procent hernieuwbare energie willen aanbieden, zullen we alle technologieën nodig hebben die duurzaam, flexibel én CO2-neutraal zijn. Dat kan waterstof zijn, maar bijvoorbeeld ook die kleine modulaire reactoren waar ook de landen rondom ons (Frankrijk en Nederland, nvdr.) mee bezig zijn. Wij hebben in ons land al veel expertise op dat vlak, we moeten die expertise nu benutten zodat we de boot niet missen. Vooroplopen rendeert altijd.”

Ook Chris Peeters, de CEO van hoogspanningsnetbeheerder Elia, nam nog kort het woord op de persconferentie. Hij benadrukte nogmaals dat “dit akkoord de bevoorradingszekerheid garandeert”. (tact, mtm)