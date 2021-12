Een kerst- of nieuwjaarsenvelopje krijgen, was nooit zo speciaal als twintig jaar geleden. Voor het eerst zaten er euro’s in. Want vanaf 1 januari 2002 legde je bij de bakker geen 60 frank meer op de toog voor een brood, maar wel anderhalve euro. Hoe veranderde die euro ons leven? Zijn we er beter van geworden of maakte die – zoals het cliché het zegt – alles duurder en zo ook onze portemonnee lichter?