Mister Euro. Dat was de bijnaam van Jan Smets (70). Commissaris-generaal voor de euro. Of de man die de overgang van Belgische frank naar euro rimpelloos moest laten verlopen. “Het was spannend, een enorme logistieke operatie. 550 miljoen nieuwe biljetten en bijna 2 miljard muntstukken moesten tot in de kleinste uithoeken van ons land klaarliggen voor die eerste januari.”