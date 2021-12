De klok tikt ongenadig voort: degradeert Franck Ribéry halverwege het Serie A-seizoen naar de derde klasse?

Salernitana staat momenteel troosteloos laatste in de Serie A, met amper 8 punten uit negentien wedstrijden. Maar de kans bestaat dat de club van Franck Ribéry volgende week al zakt.

De Serie A kreeg dinsdagavond te maken met een eerste afgelaste wedstrijd door het coronavirus dit seizoen. Bij hekkensluiter Salernitana is sprake van een corona-uitbraak, waardoor de ploeg niet is kunnen afreizen naar Udine. Daar stond het competitieduel met Udinese op het programma.

Salernitana meldde dinsdag dat de plaatselijke gezondheidsautoriteiten deelname aan sportevenementen verboden nadat een aantal coronabesmettingen bij de club waren geconstateerd. De wedstrijd verdween evenwel niet van de kalender. Om 18u30, het voorziene aftraptijdstip, verschenen enkele de spelers van Udinese op het veld. “Conform de regels”, liet trainer Pierpaolo Marino weten.

De scheidsrechter floot de match fictief op gang vanuit de spelerstunnel om vervolgens de afwezigheid van Salernitana vast te stellen. De liga koos ervoor om e beslissing over te laten aan de ref, die kan aansturen op uitstel van de match of een (3-0) nederlaag van Salernitana.

Maar voor Salernitana dreigt sowieso een uitsluiting uit de Serie A. De Zuid-Italiaanse club is momenteel nog steeds in handen van Claudio Lotito, eveneens de sterke man bij Lazio. De Serie A verbiedt het dat twee teams in dezelfde competitie onder de eigendom vallen van één persoon. Salernitana zoekt al maanden naar een overnemer, maar heeft er tot dusver nog geen kunnen vinden. De rode lantaarn heeft nog tot 31 december om van eigenaar te wisselen.

Nog acht dagen dus of er volgt de degradatie naar de Serie C, de derde klasse in Italië.