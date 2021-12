Proximus en DPG Media sluiten strategisch akkoord rond digitalisering van tv

Beide bedrijven zetten via de samenwerking een belangrijke stap richting een geconnecteerd videosysteem, dat vooral op advertentievlak interessant is. Proximus en DPG Media zetten nu al veel in op gepersonaliseerde reclame op maat van de kijker, maar willen die via de samenwerking verder versterken, onder meer door nieuwe digitale advertentiemodellen.

Zo zal VTM GO, de gratis online videodienst van DPG Media, in het voorjaar van 2022 beschikbaar zijn op de nieuwe Proximusboxen, waardoor klanten content van het platform rechtstreeks op hun tv kunnen bekijken. De telecomoperator rolt volgend jaar eveneens de gratis dienst “TV Replay - 7 dagen” uit, waardoor content van VTM-zenders tot een week na live-uitzending bekeken kan worden.

“We zijn ervan overtuigd dat dit het hele ecosysteem ten goede zal komen en zo de consument te kunnen blijven verwennen met lokaal geproduceerde top content”, klinkt het bij Stefaan Haerick, Director Content Partnerships & Sponsoring Proximus. DPG Media spreekt dan weer van een samenwerking die het medialandschap “extra zuurstof geeft”.

In de zomer van 2021 lanceerde VIA, de federatie van de Belgische broadcasters, al een visienota met als doel het economisch model van televisie te herstellen en nieuwe digitale advertentiemodellen te introduceren. Beide bedrijven benadrukken dat de nieuwe samenwerking past binnen deze visie.