PODCAST. Eindejaarsspecial: Welke politici krijgen een Pint van Van Impe?

Normaal strooit hoofdredacteur Liesbeth Van Impe in haar podcast met punten, maar in deze laatste aflevering het jaar pakken we het net iets anders aan. We verdelen De Pinten van Van Impe, de politieke trofeeën van het jaar - al is het niet helemaal duidelijk of de winnaars echt trots zullen zijn. Wie krijgt de “Malheur” voor Afgang van het Jaar? Wie krijgt de “Sloeber”? Wie verdient een “L’Arogante”? En is er eigenlijk één politiek duo dat samen een “Bière des Amis” kan gaan drinken? Je ontdekt het allemaal in deze extra lange eindejaarsspecial van Het Punt van Van Impe.