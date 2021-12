Frankrijk maakt archieven over Algerijnse oorlog openbaar

De Frans president Emmanuel Macron had eerder al beloofd licht te zullen werpen op het optreden van Frankrijk in Algerije. In september 2018 gaf de president toe dat het Franse leger in 1957 achter de verdwijning zat van de wiskundige en communist Maurice Audin. President Macron beloofde Audins familie toen ook al toegang tot de archieven. En begin dit jaar kondigde Macron een eenvoudigere toegang aan tot geclassificeerde archieven die ouder zijn dan 50 jaar.

Opeenvolgende Franse regeringen hebben de afgelopen twintig jaar geleidelijk aan archieven met betrekking tot gevoelige periodes in de Franse geschiedenis openbaar gemaakt. Het gaat dan onder meer over de Tweede Wereldoorlog en het einde van de koloniale periode.