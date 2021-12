Ex-Rode Duivel Gunther Schepens speelt rijbewijs kwijt: politie betrapte hem twee keer op één nacht

De politie merkte de wagen van Schepens vorig jaar in oktober op aan de Brusselsesteenweg in Melle. Hij reed ongepast en pas na enkele keren aandringen zette hij zijn wagen aan de kant. De agenten voerden een alcoholcontrole uit en die wees een niveau van minstens 1,8 promille aan.

Schepens kreeg de boodschap zijn auto aan de kant te laten staan, maar de ex-voetballer negeerde dat bevel en vertrok even later toch met zijn wagen. Het duurde niet lang of de politie zette hem opnieuw aan de kant. Schepens moest nogmaals een alcoholcontrole ondergaan en opnieuw was die positief.

Geen alcoholslot

De Wetteraar werd vervolgd door het parket van Oost-Vlaanderen en moest zich voor de Gentse politierechter verantwoorden voor rijden onder invloed en het negeren van bevelen van politieagenten.

Schepens toonde schuldinzicht, waar de rechter rekening mee hield, zo blijkt uit het vonnis. De ex-voetballer kreeg een rijverbod van drie maanden opgelegd voor de vermengde feiten samen en moet een boete van 3.200 euro betalen.

De politierechter bepaalde ook dat Schepens medische en psychologische proeven moet afleggen, indien hij hierna zijn rijbewijs terug wil. Door de aard van de overtredingen kon de rechter Schepens ook een alcoholslot opleggen. “Maar gezien het probleeminzicht en de ingesteldheid van de beklaagde tijdens de zitting”, besliste de rechter om hem geen op te leggen.