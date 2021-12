Deminor wil in beroep tegen Arco-vonnis

Deminor schreef alle coöperanten aan en als 85 procent tegen uiterlijk 7 januari instemt, zal er volgende maand een beroep worden ingediend, aldus Bomans. De procedure wordt nu al voorbereid, klinkt het nog.

De Brusselse ondernemingsrechtbank veegde vorige maand nog de eis van de Arco-coöperanten van tafel. Ze verloren na het omvallen van de bankgroep Dexia het geld dat ze in Arco-aandelen hadden geïnvesteerd. Ze eisten hun inleg terug omdat ze naar eigen zeggen werden misleid. De aandelen zouden ten onrechte als veilig voorgesteld geweest zijn. De rechtbank noemde de eis echter onontvankelijk omdat de coöperanten niet individueel met bewijzen kwamen.

Bomans ziet in het vonnis voldoende gronden om beroep aan te tekenen. Zo had volgens hem de ondenemingsrechtbank wel degelijk de bewijzen ten gronde moeten onderzoeken. Individuele bewijsstukken voor elke Arco-coöperant zijn volgens de advocaat niet beschikbaar. “Wij zijn ervan overtuigd dat deze individuele communicatie niet vereist is. In de brochures van Arco is er duidelijk een rode draad van misleiding van de 800.000 coöperanten”, aldus Bomans. Ook is de misleiding tijdens de looptijd van de investering niet onderzocht. “Vooral naar het einde toe, toen Dexia in de problemen kwam, bleef Arco de coöperanten gerustellen.” Dat argument geldt ook voor de Belgische staat, die de belofte maakte van een staatsgarantie terwijl hij volgens Bomans wist dat die ongeldig zou worden verklaard. “Men heeft valse beloftes gemaakt, om de coöperanten niet te laten uittreden.”

Deminor wil dus beroep aantekenen als er zich voldoende coöperanten aanmelden. Het adviesbureau draagt opnieuw alle kosten voor de procedure, maar ontvangt bij een positieve uitkomst wel een deel van de schadevergoeding.

Wanneer het hof van beroep in Brussel de beroepsprocedure zal behandelen, is niet bekend. Het hof kampt met een enorme gerechtelijke achterstand, waarschuwde voorzitter Laurence Massart eerder dit jaar.