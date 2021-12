Antwerp met Miyoshi, maar (wellicht) zonder Samatta naar Kortrijk: “Druk op Club Brugge en Union opvoeren”

Voor zijn laatste wedstrijd van 2021 – nummer dertig al van het seizoen – trekt Antwerp zondag (16u) naar KV Kortrijk. Ally Samatta is er door corona in principe nog niet bij. Koji Miyoshi viert wel zijn rentree in de selectie. Coach Brian Priske hoopt dat zijn ploeg in het Guldensporenstadion de kaap van veertig punten rondt. “Zo kunnen we de druk op Club Brugge en Union verder opvoeren.”

Samatta testte vorige week positief op Covid-19 en miste de verplaatsing naar zijn ex-club Genk. Een nieuwe test deze week wees uit dat de Tanzaniaan – die vandaag zijn 29ste verjaardag viert – nog steeds positief is. Wel goed nieuws is er van Miyoshi. De Japanner zit voor het eerst sinds midden oktober opnieuw in de selectie. Een hamstringblessure hield de spelmaker meer dan twee maanden aan de kant.

Na zijn deelname aan de Olympische Spelen in augustus sloot Miyoshi zonder enige rust aan bij Antwerp. “Daar betaalde hij een hoge prijs voor”, vertelde Priske afgelopen week al. Wat vindt de Deen er dan van dat hij Miyoshi mogelijk eind januari alweer een poos moet afstaan voor twee WK-kwalificatiematchen? “Gezien het recente verleden zou ik veel liever hebben dat hij niet gaat, maar als hij en de Japanse bond er anders over beslissen, moeten wij ons daar met de club bij neerleggen.”

Kortrijkse 9 op 9

In aanloop naar de match van zondag gaf Priske zijn spelers zowel dinsdag als woensdag vrijaf. “We zijn zes maanden bezig en spelen zondag onze dertigste wedstrijd van het seizoen. We zitten in een periode van het jaar dat we het meer van onze kracht en inzet moeten hebben, dan van het tactische. Hopelijk waren de vrije dagen een extra stimulans om een laatste keer alles te geven voor Antwerp.”

In tegenstelling tot de voorbije weken hoefde de Great Old eens niet midweeks aan de bak, terwijl Kortrijk donderdagavond naar Anderlecht trekt voor de kwartfinales van de Croky Cup. Een voordeel voor stamnummer 1? “Dat kan je op twee manieren bekijken. Soms is het beter om gewoon in het ritme van de wedstrijden te blijven. Kortrijk pakte 9 op 9 in zijn laatste drie matchen en zit op het juiste spoor. Het is voor ons geen nadeel dat er zondag niemand op de tribunes zal zitten, maar uiteraard speelt iedereen veel liever voor publiek. Zéker op tweede kerstdag. Stel je voor: Boxing Day in Engeland zonder fans. Dat zou ook jammer zijn.”

Niet voldaan met 40 punten

Antwerp kan zondag na een knappe eerste seizoenshelft in de Jupiler Pro League de kaap van veertig punten ronden. “Da’s mooi, maar het kon beter”, vindt Priske. “De voorbije matchen tegen Standard en Genk hadden ons meer punten kunnen opleveren. Ach, laten we niet te veel achteromkijken en de druk op Club Brugge en Union verder opvoeren.”