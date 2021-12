Twee personen komen om het leven bij explosie in gerechtsgebouw in India

In de Indiase deelstaat Punjab zijn donderdag twee personen om het leven gekomen bij een explosie in een gerechtsgebouw. Dat heeft een lokale politiechef gezegd aan tv-zender NDTV. Twee anderen raakten gewond.

Volgens Charnjit Channi, de premier van de deelstaat, was de aanslag een bewuste poging om de rust in aanloop naar de regionale verkiezingen begin volgend jaar te verstoren. Het is nog onduidelijk hoe de explosieven in het gebouw zijn geraakt en wie er achter de aanslag zit.