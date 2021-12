Vrachtwagenchauffeur krijgt 110 jaar cel voor dodelijke aanrijding, jury in tranen: “Nog nooit zo gehuild”

In de Verenigde Staten is er ophef ontstaan nadat een 26-jarige vrachtwagenchauffeur veroordeeld is tot 110 jaar gevangenissstraf. Rogel Aguilera-Mederos, een Cubaanse immigrant, verloor in april 2019 de controle over zijn vrachtwagen en reed in op stilstaand verkeer. Bij de crash kwamen vier mensen om het leven. Hij werd schuldig bevonden aan alle aanklachten, waarvoor hij de minimumstraf kreeg. In de staat Colorado worden die opgeteld, waardoor hij 110 jaar in de cel moet.